شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وزير قطاع الأعمال: زراعة 250 فدان قطن قصير التيلة شرق العوينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ، أنه تم تجربة زراعة أقطان عالية الإنتاجية قصيرة التيلة في صحراء شرق العوينات على 250 فدانا، وذلك لخدمة صناعة الغزل والنسيج بتقديم خامة أرخص، وكذلك لإحلال واردات مصر من الاقطان قصيرة التيلة و الغزول السميكة المنتجة.

أضاف الوزير على صفحته علي الفيس بوك فى فيديو للزراعات، أن الصور لنبات عمره 33 يوما، متمنيا اكتمال التجربة بنجاح.

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يشار إلى أنه فى أقل من 50 عاما تبدلت أوضاع زراعة وصناعة القطن ليس فى مصر فقط بل فى العديد من دول العالم ، فالقطن قصير التيلة اعتلى عرش الاقطان العالمية، وتنحى بهدوء القطن طويل التيلة الذى تراجعت استخداماته عالميا لأقل من 1% مما خفض مساجة زراعته فى مصر من 2 مليون فدان الى نحو 230 الف فدان، وهذه الإشكالية دفعت وزارة قطاع الأعمال العام للتفكير فى زراعة القطن قصير التيلة لتوفير الخامات لشركات القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، فى تصريحات سابقة، أن وزارة الزراعة وافقت على مقترح وزارته زراعة قطن قصير التيلة نظرًا لارتفاع إنتاجيته التى تتراوح ما بين 12 إلى 18 قنطارًا للفدان، مقارنة بـ 6 إلى 4 قنطارات للقطن متوسط وطويل التيلة، وذلك ضمن خطة تطوير شركات الغزل والنسيج.

وأوضح أنه سيتم استيراد نحو 2 مليون قنطار قطن قصيرة التيلة، من الخارج سنويا، وهناك اتجاه نحو زراعتها، بالتنسيق مع اللجنة الوزارية للقطن والتي تضم في عضويتها هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

جدير بالذكر، أن تجربة زراعة القطن قصير ومتوسط التيلة قبل سنوات فشلت فى غرب المنيا، حيث تم زراعة 3 آلاف فدان، وفشلت نتيجة الظروف الجوية الصعبة فى المنيا، حيث كانت الزراعات فى جو مفتوح وأتربة وعواصف، وبالتالى نحن مع تطبيق تجربة جديدة لزراعته ونأمل أن تنجح بما ينعكس بصورة ايجابية للغاية على شركاتنا لتوفير الاقطان لها بدلا من الاستيراد من الخارج.