شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات يستطلع آراء صاحبات المشروعات حول تحديات أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات كافة سيدات وفتيات مصر من صاحبات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بكافة المحافظات للمشاركة فى استطلاع الرأى والبحث الميداني الذى يجريه جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة ومنظمة العمل الدولية لدراسة المشكلات والتحديات التى تواجه صاحبات المشروعات بسبب أزمة فيروس كورونا على موقع جهاز تنمية المشروعات www.msmeda.org.eg ومنصة المشروعات www.msme.eg وصفحة الجهاز علي مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأشارت نيفين جامع، فى تصريحات لها اليوم، أن استطلاع الرأي يشمل عدد من المحاور التى سيتمكن من خلالها جهاز تنمية المشروعات من التعرف على نوعية المشكلات التي تواجه مشروعات سيدات مصر وفتياتها وكيفية تقديم حلول سريعة وعملية في مواجهة أزمة كورونا وتوفير احتياجات مشروعاتهن في الظروف الراهنة سواء كانت مالية أو فنية أو تسويقية كى تتمكن هذه المشروعات من الاستمرار فى العمل والانتاج والحفاظ علي العمالة الماهرة التي تعمل فيها.

وأكدت نيفين جامع بأن الجهاز يفتخر بالآلاف من عملائه السيدات وصاحبات المشروعات ورائدات الأعمال اللاتى أثبتن قدرتهن على اقتحام مجال ريادة الأعمال ونجحن فى إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر قادرة على المنافسة فى السوق المحلى بل والتصدير للخارج وأوضحت أن الجهاز مستمر فى تقديم كافة أوجه المساعدة اللازمة لتمكين المرأة ومساعدتها على الاستمرار فى مجال العمل الحر سواء من عن طريق البرامج التدريبية المتخصصة أو الحزم التمويلية المتنوعة حيث تبلغ نسبة المرأة 46% من إجمالى المشروعات التى يمولها الجهاز فى الأعوام الماضية لم تشهد إلا نسب ضئيلة من التعثر الأمر الذى يؤكد على المهارة التى تتمتع بها المرأة المصرية وقدرتها على إدارة مشروعاتها بنجاح.