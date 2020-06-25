شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة صناعة الدواجن: الأسعار اليوم من المزرعة 22 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة صناعة الدواجن والأسماك بالغرفة التجارية بالجيزة عن استقرار أسعار الدواجن بالأسواق المحلية وذلك وفقا للأسعار الرسمية المعلنة اليوم الخميس 25 – 6 – 2020 حيث سجل سعر الكيلو من المزرعة 22 جنيها .

وقال سامح السيد رئيس شعبة صماعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة إن أسعار الدواجن تشهد استقرارا على المستوى المحلى ووذلك بفضل زيادة الانتاج المحلى، مشيرا إلى أن الأسعار مستقرة عند 22 جنيها للكيلو من المزرعة في حين يتراوح سعر المستهلك بين 25 – 27 جنيها بحد أقصى، وذلك بحسب المنطقة وبعد حساب تكاليف النقل وهوامش أرباح الحلقات الوسيطة وتاجر التجزئة .

وأشار السيد فى تصريحات خاصة لليوم السابع إلى أن أسعار الدواجن المصنوعة محليا "المجمدة" سجلت اليوم 35 جنيها الدجاجة الكيلو كسعر للمستهلك، بينما تراوحت أسعار، الدواجن البلدى من المزرعة 28 جنيها، موضحا أن السعر للمستهلك يتراوح بين 36-38 جنيها.

وأضاف السيد، أن كرتونة البيض تسجل 25 جنيها من المزرعة فيما يتراوح سعر ها للمستهلك بين 30 - 32 جنيها حسب المنطقة، فيما سجل سعر الكتكوت بين 10 جنيهات.

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وكانت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أعلنت زيادة ضخ منتجات الخضراوات والفاكهة واللحوم والدواجن بالمنافذ وفروع والشركات لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار مخفضة وفقا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية .

كان تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، قد كشف استمرار تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية على موقع "دعم مصر"، لصالح المستفيدين من منظومة السلع التموينية والخبز، وأنه من خلال رقم هاتف المحمول يستطيع المواطن الحصول على الخدمات إليكترونيا من خلال الموقع خاصة استخرج بطاقات بدل التالف والتواصل مع أصحاب البطاقات وإبلاغهم بأى شىء يفيدهم عن منظومة الدعم.