شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 25-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي اختباراً للمتوسط المتحرك 50 الذي يشكّل مقاومة لحظية عند 0.6900، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للثبات دون هذا المستوى ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المتوقع يصل إلى 0.6700.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6790 والمقاومة 0.6900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط