شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 25-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم سعر عقود خام برنت حول حاجز 40.00 دولار، ويقع تحت الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم، والذي يستهدف مستوى 37.86 كمحطة رئيسية تالية، بينما يتطلب تحقيقه الثبات دون مستوى 41.20.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 37.86 والمقاومة 41.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط