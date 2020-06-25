شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 25-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر النفط في مسار جانبي منذ الصباح مستقراً حول 37.50، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الهابط الذي يعتمد على الثبات دون مستوى 38.85، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن أهدافنا تبدأ عند 36.10 وتمتد إلى 32.40 بعد تجاوز المستوى السابق.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 33.00 والمقاومة 39.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط