شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 25-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات جانبية وضيقة النطاق منذ الصباح مستقراً قرب المتوسط المتحرك 50، وطالما أن السعر فوق 17.55، فإن السيناريو الإيجابي سيبقى فعالاً لهذا اليوم، تدعمه الإشارة الإيجابية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، مع الإشارة إلى أن أهدافنا المتوقعة تبدأ عند 18.38 ثم 18.93.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.40 والمقاومة 18.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد