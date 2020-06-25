شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 25-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الذهب محاولات للتداول فوق 1765.00، ويحصل على إشارة إيجابية من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار تحفيز السعر على الارتفاع خلال الجلسات القادمة، مع التذكير بأن أهدافنا المتوقعة تبدأ عند 1800.00 وتمتد إلى 1840.00، بينما يمثّل الثبات فوق 1741.00 و1725.00 شرط مهم لاستمرار الاتجاه الصاعد المقترح.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1750.00 والمقاومة 1790.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل إجمالي