شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 25-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار دون المتوسط المتحرك 50، ليبقى الضغط السلبي قائماً لهذا اليوم، والذي يعتمد على الثبات دون مستوى 1.2515، مع التذكير بأننا بانتظار زيارة مستوى 1.2304 كمحطة رئيسية تالية.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2305 والمقاومة 1.2500

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط