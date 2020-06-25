شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 25-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج اليورو مقابل الدولار تداولاته السلبية الآن ليقترب تدريجياً من هدفنا المنتظر عند 1.1175، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط بقية اليوم، مع التذكير بأن كسر المستوى المذكور سيدفع السعر إلى 1.1100 كهدف سلبي تالي، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1.1270 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1150 والمقاومة 1.1320

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط