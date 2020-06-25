شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يواصل التراجع قبيل محضر اجتماع المركزي الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، تركيزا على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل مخاوف تصاعد التوترات التجارية بين أوروبا والولايات المتحدة ،يأتي هذا قبيل صدور محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير للبنك المركزي الأوروبي ، والذي قد يوفر أدلة جديدة حول مستقبل خطط التحفيز النقدي.

تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.25% إلى 1.1223$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1250 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.1259$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.5% مقابل الدولار ، فى أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ،متخليا عن أعلى مستوى فى أسبوع عند 1.1348$ المسجل فى اليوم السابق ، بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بحوالي 0.2% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا استمرار انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

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يأتي هذا الانتعاش بفضل عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ،فى ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، فى ظل مخاوف تصاعد التوترات التجارية العالمية ،والتي قد تقوض آمال تعاف الاقتصاد العالمي سريعا من أزمة فيروس كورونا.

تدرس إدارة الرئيس الأمريكي"دونالد ترامب" فرض تعريفات جمركية جديدة على واردات بقيمة 3.1 مليار دولار من دول فرنسا وألمانيا وإسبانيا والمملكة المتحدة ، الأمر الذي يصعد التوترات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

يترقب المستثمرين بحلول الساعة 11:30 بتوقيت جرينتش ، صدور محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير للبنك المركزي الأوروبي ، والذي من المؤكد أن يوفر أدلة قوية حول مستقبل خطط التحفيز النقدي فى منطقة اليورو.

وخلال اجتماع 4 حزيران/يونيو ،أبقي المركزي الأوروبي أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند مستوياتها الصفرية ،وكذلك أسعار الفائدة على الودائع عند سالب 0.50%.

وقرر البنك توسيع برنامج شراء السندات المخصص لمكافحة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا و المعروف اختصار بـ"PEPP" بواقع 600 مليار يورو إلى إجمالي 1.350 تريليون يورو شهريا حتى حزيران/يونيو 2021 ، متجاوزا توقعات السوق زيادة 500 مليار يورو فقط.