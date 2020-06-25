شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية التمدين تُقر توزيع 12 فلساً للسهم عن 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية غير العادلة لشركة التمدين الاستثمارية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، الموافقة على مُقترح توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "الكويت" المالي، اليوم الخميس، بأن الأرباح سيتم توزيعها بنسبة 12% من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 12 فلس لكل سهم.

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وبحسب البيان، تستحق الأرباح للمساهمين المُقيدين بسجلات الشركة حتى تاريخ الاستحقاق في يوم 16 يوليو المُقبل، على أن يتم توزيع الأرباح يوم 23 يوليو المُقبل.

هذا وأقرت الجمعية بالموافقة على البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

يُذكر أن الشركة حققت ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 11% خلال عام 2019، إلى 8.2 مليون دينار خلال العام 2019، مقابل 7.4 مليون دينار في عام 2018.