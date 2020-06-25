شكرا لقرائتكم خبر عن كامكو تبدأ توزيع أرباح بقيمة 1.7 مليون دينار عن 2019 الأحد المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة مشاريع الكويت الاستثمارية "كامكو"، بدء توزيع الأرباح النقدية المُقررة عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019، بقيمة 1.7 مليون دينار كويتي، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 28 يونيو الجاري.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "الكويت" المالي، اليوم الخميس، بأن الأرباح سيتم توزيعها بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 5 فلوس لكل سهم.

وأفادت الشركة بأنه سيجري قيد الأرباح النقدية في حسابات السادة المساهمين المستحقين لها والمسجلين في خدمة التحويل الإلكتروني الخاصة بتوزيع الأرباح لدى الشركة الكويتية للمقاصة، وذلك في حساباتهم البنكية لدى البنوك المحلية أو فروع البنوك الأجنبية في دولة الكويت.

ويُذكر أن الشركة حققت ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 18.6% خلال عام 2019، إلى 3.03 مليون دينار خلال العام 2019، مقابل 2.56 مليون دينار في عام 2018.