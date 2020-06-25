شكرا لقرائتكم خبر عن المعمر تُجدد اتفاقية تسهيلات بقيمة 204 مليون ريال مع السعودي البريطاني والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "أم أي اس" عن تجديد اتفاقیة تسھیلات مصرفية إسلامية مع البنك السعودي البريطاني.
وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، إن قيمة التمويل تبلغ 204.144 مليون ريال سعودي، علماً بأن مدة التمويل صالحة حتى 31 ديسمبر 2020.
وأفاد البيان، بأن الهدف من التسهيلات هو تمویل للمشاریع الجدیدة، علماً بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل هي سند لأمر لصالح البنك السعودي البريطاني.
يُذكر أن الشركة وقعت، في مايو الماضي، اتفاقية تمويل إسلامي مع بنك الرياض بقيمة 290 مليون ريال، كتسهيلات دوارة تُجدد كل عام، بغرض تمويل عقود المشاريع المؤيد تنازلها لصالح بنك الرياض.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 17 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مُقابل صافي أرباح بلغ 11.7 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2019.
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