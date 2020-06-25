شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة السعودي يكشف عن مشروع مركز لتخزين وتجارة الحبوب في ينبع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال وزير البيئة والمياه والزراعة السعودية عبد الرحمن الفضلي، إن السعودية تضع أهمية الأمن الغذائي على رأس أولوياتها، خاصة بعد جائحة كورونا وآثارها على سلاسل الغذاء العالمية.

وكشف الفضلي في مقابلة مع قناة العربية عن مشروع للقطاع الخاص لتخزين وتجارة الحبوب في ينبع، مؤكدا أن الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي أولوية، مشيرا إلى أن لدى السعودية اكتفاء ذاتيا في العديد من الحقول.

وأضاف أن الدولة المصنفة عالمياً في المرتبة الأولى بالاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي لا تنتج أكثر من 20% من إنتاجها الزراعي أو إنتاجها الغذائي.

Advertisements

ولدى السعودية اكتفاء ذاتي بالعديد من المنتجات في سلاسل الإمدادات مع وجود استراتيجية للأمن الغذائي ومبادرات وبرامج لهذه الاستراتيجية التي تنبأت مسبقاً بالمخاطر والأزمات.

وأوضح أن حجم سوق الغذاء في السعودية كبير ويبرر الاستثمارات الرأسمالية في هذا السوق ويبرر ذلك الحراك والتفاعل والقرب من القطاع الخاص والمحفزات التي تقدمها الدولة للقطاع الخاص"، لافتا إلى أن استخدام المياه الجوفية انخفض بـ 9 مليارات متر مكعب عن 2019.

يشار إلى أن الناتج المحلي الزراعي بالمملكة بلغ 60 مليار ريال في 2019، والذي شكل 4% من الناتج المحلي غير النفطي وهو الأعلى في السنوات الماضية ويعد مؤشراً على حجم الاستثمارات الزراعية والغذائية في هذا القطاع.

وفي وقت سابق، قال وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس عبد الرحمن الفضلي، إن حجم الناتج المحلي الزراعي للسعودية بلغ 61.4 مليار ريال، ما يعادل 4% من الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة في ظل كورونا.