شكرا لقرائتكم خبر عن مدن السعودية: كورونا أظهرت الأهمية الكبرى للمصانع الجاهزة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد المدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" خالد بن محمد السالم، أن أزمة فيروس كورونا المستجد(كوفيد – 19) كشفت الأهمية الكبرى للمصانع الجاهزة في تخفيف آثار الجائحة على الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال مساهمتها في توفير متطلبات السوق المحلية من المنتجات الغذائية والطبية المختلفة.

وأوضح أن المصانع الجاهزة التي تقدمها "مدن" بمساحات تتراوح بين "700 و1500متر مربع" لشركائها من روّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة تستهدف الصناعات النظيفة والخفيفة مثل الصناعات الغذائية والطبية، وكذلك الصناعات الكهربائية والإلكترونية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وبين أن جائحة "كورونا" أدت إلى زيادة كبيرة في الطلب على المنتجات الغذائية والطبية بالسوق المحلية، فيما تصدرت الصناعات الغذائية قائمة الأنشطة الأكثر إشغالاً للمصانع الجاهزة بنسبة 46% لتأتي الصناعات التحويلية التي يغلب عليها مجال المستلزمات الطبية كالأنابيب الطبية والكمامات ونحوها في المرتبة الثانية بنسبة 14% ثم الصناعات الدوائية بنسبة 9% في المرتبة الثالثة.

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وبين أن الاستثمار في المصانع الجاهزة يسهم في تعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي والطبي تماشياً مع رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز مساهمتهم بالناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 35%، واتساقاً مع استراتيجية "مدن" لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي.

وكشف المدير العام لـ"مدن" عن ارتفاع أعداد المصانع الجاهزة في المدن الصناعية لقرابة 560 مصنعاً تضم 16 نشاطاً متنوعاً منهم 15 مجالاً صناعياً وواحداً في القطاع الخدمي متمثلاً في المختبرات وما في حكمها.

يأتي هذا إضافة إلى المصانع السابق تدشينها في المدينة الصناعية بمكة المكرمة وعددها 17 مصنعاً و12 مصنعاً في المدينة الصناعية بحائل، و20 مصنعاً في واحة مدن بالأحساء وجميعها جاهزة للتأجير، ومن المقرر تدشين مجموعة من المصانع الجاهزة خلال العام الجاري تمكيناً للصناعة وخاصة القطاعات الواعدة التي تشغل حاليا قُرابة 70% من إجمالي الوحدات المؤجرة.

وتهتم "مدن" منذ انطلاقتها عام 2001م بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تٌشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وقد تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198,8 مليون م²حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 3500 مصنع منتج.