شكرا لقرائتكم خبر عن الصمعاني توقع عقداً بـ 33.4 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية، توقيع عقد الخدمات اللوجستية مع المجموعة الوطنية للاستزراع المائي، بقيمة سنوية 11.154 مليون ريال لمدة 3 سنوات بإجمالي قيمة العقد 33.462 مليون ريال.

وبحسب بيان الشركة لـ"تداول" فإن العقد يتضمن أن يتم تخزين منتجات المجموعة الوطنية للاستزراع المائي لدى الشركة بثلاجاتها التي تم التعاقد عليها بمدينة جدة.

وسيكون الأثر المالي لهذا العقد اعتبارا من نهاية الربع الثالث من هذا العام 2020، علما بأنه لا توجد أطراف ذات علاقة في هذا العقد.

وكانت الصمعاني قد أعلنت في وقت سابق عن قيامها بتوقيع عقد خدمات لوجستية مع المجموعة الوطنية للاستزراع المائي، بقيمة سنوية تبلغ 11.154 مليون ريال لمدة ثلاث سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 33.462 مليون ريال.

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وقررت الصمعاني دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية، المُقرر عقدها في 25 يونيو الجاري، وذلك لمناقشة مُقترح زيادة رأس المال عن طريق منح أسهم مجانية.

كذلك ستناقش الجمعية توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2019، بمبلغ 750 ألف ريال، بواقع 0.5 ريال للسهم، وبما يمثل 5% من القيمة الإسمية للسهم الواحد.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 1.9 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 459 ألف ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال العام 2019 إلى انخفاض أسعار البيع نتيجة لشدة المنافسة بالرغم من زيادة كميات المبيعات مقارنةً بالعام 2018، حيث ارتفعت مبيعات العام الحالي بنسبة 6.3% عن العام السابق.