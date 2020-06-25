شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الخليجي للاستشارات: إلغاء دعم البتروكيماويات السعودية بات منطقياً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد رئيس المركز الخليجي للاستشارات، محمد العمران، أن الرفع الكامل للدعم عن اللقيم (المواد الأولية الخام) للصناعات البتروكيماوية في السعودية، بات منطقياً جداً بعد التطورات الأخيرة في أسواق الطاقة عالمياً.

وقال العمران في مقابلة مع "العربية" إن برنامج التحول الوطني ورؤية 2030 أبرزا بوضوح نية الحكومة في تخفيف الدعم وتطبيق أسعار مرجعية بشان اللقيم، وينسحب هذا بشكل أو بآخر على المياه والبنزين والطاقة ولكن بشكل تدريجي حتى نصل إلى أسعار مرجعية هي الأسعار العالمية.

وتستهدف "رؤية السعودية المستقبلية 2030" تحسين وضع المملكة الاقتصادي لتصبح ضمن أفضل 15 اقتصادا في العالم بدلا من موقعها الراهن في المرتبة الـ 20 عالميا.

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وأضاف أن الحكومة بالفعل رفعت في وقت سابق، أسعار اللقيم من 75 سنتاً للطن إلى 1.5 دولار للمنتجات التي تكلفتها ثابتة لكن المواد التي تكلفتها متغيرة هي أصلا تتأثر بالمرجعيات العالمية للأسعار.

واعتبر أن انخفاض الأسعار الطبيعي بحدة إلى 1.5 دولار للطن في الآونة الأخيرة، جعل من المنطقي جداً رفع الدعم الحكومي من أسعار مدخلات البتروكيماويات، لأن الأسعار الحالية العالمية المنخفضة تقارب السعر المدعوم الحالي.

وقال إن اعتماد الأسعار العالمية كأسعار مرجعية في الوقت الحالي، يعتبر إلغاء ضمنيا للدعم، وبالتالي يكون الوقت الحالي هو المناسب، ولن يؤدي إلى أثر مباشر في حال حصل رفع الدعم.