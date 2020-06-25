شكرا لقرائتكم خبر عن موانئ السعودية وموانئ دبي تطلقان أول خط ملاحي مباشر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أطلقت الهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ"، بالشراكة مع "موانئ دبي العالمية"، المزود الرائد للخدمات اللوجستية الذكية المتكاملة، أول خط ملاحي مباشر يربط بين ميناءي جبل علي في دبي والسخنة في جمهورية مصر العربية، عبر ميناء جدة الإسلامي.

ووفقا لبيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" تمثل تلك الخطوة التي تم الإعلان عنها رسمياً اليوم، بداية عهد جديد في قطاع الشحن البحري في المنطقة، إذ يهدف الخط الملاحي الجديد، الذي يُعد الرابع من نوعه الذي تطلقه "موانئ" السعودية خلال عام 2020، إلى تقديم الخدمات البحرية على ساحل البحر الأحمر.

وذلك تحت إشراف ومتابعة المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل السعودي، وذلك في إطار رؤية وزارة النقل التي تستهدف ربط المملكة بجيرانها عبر البحر والبر والجو، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي الفريد من خلال وسائل النقل المتعددة، وكذلك بقارتي أوروبا وأفريقيا لتصبح جسراً مهماً لتوليد العديد من الفرص في المستقبل.

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وكانت موانئ دبي العالمية قد حصلت في ديسمبر الماضي، على امتياز بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية /BOT/ مدته 30 عاماً من الهيئة العامة للموانئ السعودية، بهدف إدارة وتطوير محطة الحاويات الجنوبية في ميناء جدة الإسلامي، الذي يقدم خدمات متنوعة.

وبموجب الامتياز، تقوم موانئ دبي العالمية باستثمار نحو 500 مليون دولار أمريكي لتحسين وتحديث ميناء جدة الإسلامي، بما في ذلك تطوير البنية التحتية الأساسية للميناء، من أجل تمكينه من تقديم خدماته لناقلات الحاويات العملاقة المعروفة اختصاراً بـ/ULCC/، والتي تعد أضخم سفن الحاويات في العالم.

يذكر أن إمارة دبي تتمتع بروابط تجارية وثيقة مع المملكة العربية السعودية، التي تعد الشريك التجاري الأول للإمارة على الصعيد العربي، والشريك الخامس عالمياً بإجمالي تبادلات تجارية بلغ 56 مليار درهم، وذلك وفق إحصاءات تجارة دبي الخارجية عن العام 2019، فيما يمثل ميناء جبل علي أحد المعابر الرئيسية للتدفقات التجارية بين الجانبين.