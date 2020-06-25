شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي البحريني يُصدر أذونا خزانة بـ35 مليون دينار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية إصدار أذونات الخزانة الشهرية التي يصدرها نيابة عن حكومة مملكة البحرين بقيمة 35 مليون دينار، لأجل 6 أشهر.

وأوضح المركزي في بيان على موقعه الإلكتروني ، أن فترة الاستحقاق التي تمتد لنحو 182 يوماً تبدأ فـي 28 يونيو الحالي وتنتهي في 27 ديسمبر المقبل.

وبلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 2.58% مقارنة بمعدل سعر الفائدة لأذونات الإصدار السابق بتاريخ 31 مايو 2020 حيث بلغت 2.62.%.

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وبلغ معدل سعر الخصم 98.711% وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 98.678% علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 137%.

وأوضح المركزي أن الرصيد القائم لأذونات الخزانة بلغ مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.

وقال المركزي، في بيان له صدر بالأمس، إنه تمت تغطية إصدار أذونات الخزانة الشهرية التي يصدرها نيابة عن حكومة مملكة البحرين بقيمة 100 مليون دينار بحريني لأجل عام.