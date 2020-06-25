شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة سلبية لتلحق بنظيرتها الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات الأسبوع على اللون الأحمر اليوم الخميس وسط عودة القلق من تفشي موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا وفي أعقاب مراجعة صندوق النقد الدولي لتوقعاته للاقتصاد العالمي والتي أتطرق خلالها بأن "وباء كورونا كان له تأثير سلبي على النشاط الاقتصادي في النصف الأول من 2020 عما كان متوقعاً، وأنه من المتوقع أن يكون الانتعاش تدريجياً أكثر مما كان متوقعاً في السابق".

هذا وقد تضمنت توقعات صندوق النقد الدولي في مراجعة حزيران/يونيو أن يشهد الاقتصاد العالمي انكماش 4.9% خلال العام الجاري مقارنة بالتوقعات السابقة للصندوق في نيسان/أبريل الماضي بانكماش 3%، بخلاف ذلك ونود الإشارة، لكون مؤشرات الأسهم الصينية ومؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج يتغيب عنها نبض التداولات اليوم بسبب عطلات رسمية هناك.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تراجعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 1.01% ليخسر 15.92 نقطة ويصل إلى المستوى 1,564.58، وتراجع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.03% ليخسر هو الأخر 232.68 نقطة ويصل إلى المستوى 22,301.64.

وبالنظر إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية فشهد تراجعاُ 0.50% ليخسر 125.76 نقطة ويصل إلى المستوى 24,781.58، كما انخفض مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا 1.18% ليخسر 132.44 نقطة ويصل إلى 11,126.97، وتراجع مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا 1.67% ليخسر 99.35 نقطة ويصل إلى 5,866.40.