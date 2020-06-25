شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين محاط بالعوامل السلبية- تحليل - 25-6-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا مفر أمام سعر الزوج من استئناف الهجوم السلبي بتوفر العوامل السلبية لنذكر منها الاستقرار العام ضمن محاور القناة الهابطة بالإضافة لتمركز المتوسط المتحرك 55 حول المقاومة الرئيسية والمستقرة عند 121.60.
مما سبق, سنستمر بترجيح التداولات السلبية ليحاول السعر بذلك الوصول نحو 119.05 والذي بكسره سيؤكد انتقاله للمرحلة السلبية الثانية والتي تستهدف مستوى 118.20 و 116.65 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 121.00 و 119.05
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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