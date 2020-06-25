الباوند مقابل الين يكرر المحاولات السلبية-تحليل - 25-6-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر الزوج بتداولات يوم أمس إغلاق سلبي جديد باستقراره دون مستوى 133.70 ليعزز بذلك الترجيح السلبي ولنلاحظ استقراره قرب 133.00, يحتاج السعر حاليا لعزم سلبي جديد ليمكنه ذلك من مواصلة الهبوط وليستهدف بذلك مستوى 132.50 وصولا نحو 131.10 والذي يشكل بدوره امتداد للدعم الإضافي الموضح بالرسم المرفق.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 133.30 و 131.10
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة
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