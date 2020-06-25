شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يعود للجانبية– تحليل - 25-6-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد سعر البلاتين عزمه الإيجابي بهبوط مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 وليجبره ذلك على الاستسلام مجددا لسيطرة الميل الجانبي بتذبذبه قرب مستوى 800.00, الضغط السلبي الحالي قد يدفع بالسعر لاختبار الدعم المحوري الممتد نحو 765.00 فبل وصوله لأي هدف إيجابي جديد.
كذلك ثبات المتوسط المتحرك 55 حول 870.00 يزيد بدوره من الضغوط السلبية وليعمل على تأجيل الهجوم الصاعد لحين اختبار السعر للدعم المذكور سابقا, لذلك سنتخذ الميل الهابط المؤقت لحين تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي.
نطاق التداول المتوقع ما بين 850.00 و 780.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت
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