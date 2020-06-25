شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يكرر المحاولات التصحيحية – تحليل -25-6-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر النحاس بتقديم ضغط إيجابي واضح على محور المتوسط المتحرك 55 ليزيد ذلك من فرص استئنافه للهجوم التصحيحي الصاعد خلال الفترة القريبة والمتوسطة, الثبات الإيجابي فوق مستوى 2.6000 يدعم هذه المحاولات لنتوقع تسجيله قريبا لمستوى 2.7100 ومن ثم ليحاول اختبار مقاومة القناة الهابطة والممتدة نحو 2.8000.

لابد من التنويه إلى أن محاولة تسلل السعر دون مستوى 2.6000 والثبات دونه, فإن ذلك قد يؤجل الهجوم التصحيحي الصاعد وليجبره على تكبد بعض الخسائر بانجذابه نحو الدعم الإضافي والمستقر حول 2.4530.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.6000 و 2.7100

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد