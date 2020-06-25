شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الغرف التجارية: أسعار السلع لن تتأثر فى الأسواق بارتفاع الدولار مؤخرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد المصرى نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن التحرك الأخير لسعر الدولار ليتجاوز 16.20 جنيها فى البنوك لن يؤثر على أسعار السلع فى الأسواق، مشيرا إلى أن دورة الاستيراد تتطلب تقريبا 6 أشهر لذلك لن يكون هناك أى تأثر لأسعار السلع، خاصة السلع الأساسية منها، والتى تشهد توافرا وإتاحة كبيرة فى الأسواق.

وأضاف نائب رئيس الغرف التجارية فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن أسعار السلع الأساسية تشهد حالة من الاستقرار منذ مطلع 2020 رغم جائحة كورونا، وذلك بسبب توفير كميات كبيرة منها فى المنافذ المختلفة التابعة لوزارة التموين وجهاز المشروعات الوطنية وغيرها من المنافذ الأمر الذى خلق توافر لهذه السلع بصورة كبيرة.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عملا مكثفا من قبل اتحاد الغرف التجارية لضبط الأسواق فى المحافظات، من خلال التواصل الدائم مع كافة الغرف، والتركيز على الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية لخلق حالة من الرواج الكبير بالسوق.

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وأكد نائب رئيس الغرف التجارية، أن خطوات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى جعلت الأسواق أكثرا استقرارا، وهو ما نسعى له ولاستكماله فى الفترة المقبلة فى ظل أزمة فيروس كورونا من خلال اتاحة معروض أكبر من السلع ومن ثم المساهمة فى خفض أسعارها.

وأكد نائب رئيس الغرف، أهمية تغيير النمطى الاستهلاكى ليتواكب مع التطورات التى تشهدها الأسواق للحد من الهادر فى المنازل، الأمر الذى يساهم فى تقليل الطلب على السلع ومن ثم خلق مزيد من الضبط لها.

وتابع نائب رئيس الغرف التجارية، أن الحكومة نجحت بشكل كبير للتعامل مع أزمة كورونا حتى الآن، فلدينا مخزون سلعى كبير وكذلك معروض أكبر فى الأسواق لذلك لا نتوقع حدوث ارتفاع بالأسعار وننتظر شروط صندوق النقد للقرض الجديد.