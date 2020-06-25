شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة المحمول: نتوقع تعافى سوق الموبايلات ونأمل زيادة المبيعات 20% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب وكيل شعية المحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية محمد المهدى، بقرار مجلس الوزراء غلق المحال والمولات من التاسعة مساءً بدلاً من السادسة مساء، لافتا إلى تأثرت مبيعات الاجهزة خلال الفترة الماضية من 40 الى 50% بسبب تداعيات فيروس كورونا .

وأضاف أن تجار الهواتف يعتمدون على فتح المحلات التجارية لساعات متأخرة من الليل قبل جائحة كورونا، فيما سيسهل القرار الجديد ساعات افضل للعمل ما قد يساهم فى زيادة مبيعات الهواتف الذكية.

وكانت مبيعات الهواتف الذكية قد تأثرت بسبب نقص شحنات الهواتف الواردة من الخارج بسبب تداعيات فيروس كورونا، بالاضافة الى ساعات حظر التجوال بالنسبة للمحال التجارية مقارنة بالأجهزة المكتبية التى شهدت رواجا كبيرا لتنفيذ العمل و التعليم عن بعد.

وأضاف المهدى فى تصريحات خاصة لليوم السابع قائلا:"نامل زيادة المبيعات خلال الفترة الحالية من 20 إلى 25%، نتيجة زيادة ساعات فتح المحال التجارية للتاسعة مساء". و ذكر إن أزمة شحنات الأجهزة الجديدة مازالت قائمة و لكن بكميات أقل مما كانت عليه من قبل، إلا أنه أكد أن هذا الأمر ساهم فى منع حرق الأسعار و بيع البضائع بقيمتها".

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يصل حجم الاشتراكات 95.70 مليون فى يناير 2020، مقارنة بنحو 93.43 فى يناير 2019 و 95.34 فى ديسمبر 2019.

فيما وصل عدد مستخدمو الإنترنت عن طريق المحمول إلى 42.30 مليون بنهاية يناير 2020 مقارنة بـ39 مليون مستخدم فى ديسمبر 2019، و 34.13 فى يناير 2019، فينا وصل مستخدمو اليو اس بى مودم إلى 3.61 مليون بنهاية يناير 2020، مقارنة بـ3.60 مليون فى ديسمبر 2019 و 3.15 مليون فى يناير 2020.

وبلغ مشتركوا الإنترنت الثابت نحو 7.24 مليون اشتراك بنهاية يناير 2020، مقارنة ب 7.30 مليون فى ديسمبر 2019 و 6.62 مليون فى يناير 2019.

وفى عام 2019، بلغت مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى إجمالى الناتج المحلى المصرى 93.4 مليار جنيه مصرى (ما يقرب من 4% من إجمالى الناتج المحلي) بزيادة قدرها 14.3 نقطة مئوية مقارنة بعام 2018.