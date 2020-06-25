الدولار مقابل الفرنك يخترق المقاومة – تحليل - 25-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تجاوز زوج الدولار مقابل الفرنك مستوى 0.9456 واستقر فوقه، ليوقف السيناريو السلبي المقترح مؤخراً ويدفع السعر لتحقيق مكاسب متوقعة على المدى اللحظي، في طريقه لزيارة مستوى 0.9541 كهدف إيجابي تالي.
يحتاج السعر لتجاوز مستوى 0.9490 لتسهيل مهمة التوجه نحو الهدف المذكور، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 0.9456 والثبات دونه من جديد سيعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الرئيسي الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 0.9351.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9440 والمقاومة 0.9560
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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