شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يستأنف الانخفاض – تحليل - 25-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات سلبية ملحوظة يوم أمس ليتجاوز المتوسط المتحرك 50 ويستقر دونه، مما يدعم التوقعات بتحقيق مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، بانتظار التوجه نحو 0.6700 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، مع الانتباه إلى أن اختراق 0.6900 سيدفع السعر لبدء محاولات تعافي جديدة والتوجه نحو اختبار مناطق 0.7010 ثم 0.7064 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6790 والمقاومة 0.6900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط