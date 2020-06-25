شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يتكبّد خسائر قوية – تحليل - 25-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر عقود خام برنت انخفاضاً قوياً يوم أمس ليتجاوز هدفنا الأول المقترح عند 41.15 ويستقر حول حاجز 40.00 دولار للبرميل الآن، ويقع تحت ضغط سلبي مستمر يدعم التوقعات بمواصلة الانخفاض خلال الجلسات القادمة، والطريق مفتوح أمام التوجه نحو هدفنا الرئيسي التالي الذي يتواجد عند 37.86.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة بشرط الثبات دون 41.20، حيث إن اختراق هذا المستوى يمثّل مفتاح إيجابي سيقود السعر لزيارة مناطق 43.38 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 37.86 والمقاومة 41.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط