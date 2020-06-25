شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يتكبّد خسائر قوية – تحليل - 25-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر عقود خام برنت انخفاضاً قوياً يوم أمس ليتجاوز هدفنا الأول المقترح عند 41.15 ويستقر حول حاجز 40.00 دولار للبرميل الآن، ويقع تحت ضغط سلبي مستمر يدعم التوقعات بمواصلة الانخفاض خلال الجلسات القادمة، والطريق مفتوح أمام التوجه نحو هدفنا الرئيسي التالي الذي يتواجد عند 37.86.
وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة بشرط الثبات دون 41.20، حيث إن اختراق هذا المستوى يمثّل مفتاح إيجابي سيقود السعر لزيارة مناطق 43.38 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 37.86 والمقاومة 41.20
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر سعر عقود خام برنت يتكبّد خسائر قوية – تحليل - 25-06-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.