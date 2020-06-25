شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يجتاز الهدف الأول – تحليل - 25-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد سعر النفط تخطي هدفنا الأول المنتظر عند 38.85 ويقدّم تداولات سلبية ملحوظة ليستقر دون حاجز 37.00 دولار، ليعزز فرص امتداد الموجة الهابطة على المدى اللحظي، بانتظار اختبار مستوى 36.10 الآن، مع الانتباه إلى أن كسر هذا المستوى سيدفع السعر إلى 32.40 كهدف سلبي تالي.
وبالتالي، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 38.85 سيقود السعر لبدء محاولات تعافي واستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد، حيث تبدأ الأهداف الإيجابية باختبار 40.41 ومحاولة اختراقه لتأكيد استئناف المسار الرئيسي الصاعد من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 33.00 والمقاومة 39.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر النفط يجتاز الهدف الأول – تحليل - 25-06-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.