شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يجتاز الهدف الأول – تحليل - 25-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد سعر النفط تخطي هدفنا الأول المنتظر عند 38.85 ويقدّم تداولات سلبية ملحوظة ليستقر دون حاجز 37.00 دولار، ليعزز فرص امتداد الموجة الهابطة على المدى اللحظي، بانتظار اختبار مستوى 36.10 الآن، مع الانتباه إلى أن كسر هذا المستوى سيدفع السعر إلى 32.40 كهدف سلبي تالي.

وبالتالي، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 38.85 سيقود السعر لبدء محاولات تعافي واستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد، حيث تبدأ الأهداف الإيجابية باختبار 40.41 ومحاولة اختراقه لتأكيد استئناف المسار الرئيسي الصاعد من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 33.00 والمقاومة 39.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط