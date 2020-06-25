شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تختبر الدعم الأولي – تحليل - 25-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر الفضة هبوطاً بشكل ملحوظ يوم أمس بعد مواجهة مقاومة قوية عند 18.00، ليختبر الدعم الأولي 17.55 ويحاول كسره، مع ملاحظة أن السعر يتحرك فوقه الآن، لتبقى الفرص متاحة لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي تبدأ أهدافه عند 18.38 وتمتد إلى 18.93.

مؤشر ستوكاستيك يصل إلى مناطق التشبع في البيع ليدعم التوقعات الإيجابية، مع التذكير بأن كسر 17.55 سيضغط على السعر لاختبار مناطق 16.80 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.40 والمقاومة 18.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد