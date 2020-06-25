شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تختبر الدعم الأولي – تحليل - 25-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر الفضة هبوطاً بشكل ملحوظ يوم أمس بعد مواجهة مقاومة قوية عند 18.00، ليختبر الدعم الأولي 17.55 ويحاول كسره، مع ملاحظة أن السعر يتحرك فوقه الآن، لتبقى الفرص متاحة لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي تبدأ أهدافه عند 18.38 وتمتد إلى 18.93.
مؤشر ستوكاستيك يصل إلى مناطق التشبع في البيع ليدعم التوقعات الإيجابية، مع التذكير بأن كسر 17.55 سيضغط على السعر لاختبار مناطق 16.80 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.40 والمقاومة 18.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الفضة تختبر الدعم الأولي – تحليل - 25-06-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.