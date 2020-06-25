شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواجه ضغط سلبي – تحليل - 25-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم سعر الذهب حول مستوى 1765.00 ويضغط سلباً عليه، لكننا نلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك تخلّص من عزمه السلبي ويدخل مناطق التشبع في البيع، بينما يقدّم المتوسط المتحرك 50 دعم إيجابي للسعر.

وبالتالي، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي تتواجد أهدافه التالية عند 1800.00 ثم 1840.00، مع الانتباه إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق 1741.00 والأهم فوق 1725.00.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1750.00 والمقاومة 1790.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل إجمالي