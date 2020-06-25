الاقتصاد

الذهب يواجه ضغط سلبي – تحليل - 25-06-2020

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواجه ضغط سلبي – تحليل - 25-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم سعر الذهب حول مستوى 1765.00 ويضغط سلباً عليه، لكننا نلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك تخلّص من عزمه السلبي ويدخل مناطق التشبع في البيع، بينما يقدّم المتوسط المتحرك 50 دعم إيجابي للسعر.

 

وبالتالي، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي تتواجد أهدافه التالية عند 1800.00 ثم 1840.00، مع الانتباه إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق 1741.00 والأهم فوق 1725.00.

Advertisements

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1750.00 والمقاومة 1790.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل إجمالي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الذهب يواجه ضغط سلبي – تحليل - 25-06-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا