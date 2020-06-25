شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يخترق المقاومة – تحليل - 25-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي اختراقاً لمستوى 1.3612 واستقر بإغلاق يومي فوقه، مما يقود السعر لتحقيق مكاسب لحظية متوقعة خلال الجلسات القادمة، ليتجه نحو اختبار مقاومة القناة الهابطة عند 1.3715 مبدئياً، والذي يمثل اختراقه مفتاح امتداد الموجة الصاعدة لتصل إلى 1.3813.
وبالتالي، سيكون الميل الصاعد متوقعاً لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 1.3612 والثبات دونه من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3580 والمقاومة 1.3715
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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