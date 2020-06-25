شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يحقق بعض المكاسب – تحليل - 25-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الين تداولات إيجابية ملحوظة يوم أمس بعد أن وجد دعم قوي عند 106.44، ليتجه نحو اختبار محتمل للمقاومة المحورية 107.68، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي ويدخل مناطق التشبع في الشراء، مما يدعم فرص الارتداد هبوطاً لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط.

من هنا، فإننا نرجّح استمرار سيطرة الاتجاه الإجمالي الهابط خلال الفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 107.68 والثبات فوقه، مع الإشارة إلى أن أهداف الموجة الهابطة تبدأ عند 106.44 وتمتد إلى 105.20 بعد كسر المستوى السابق.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 106.44 والمقاومة 107.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط