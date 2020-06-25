شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يفعّل السيناريو السلبي – تحليل - 25-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات سلبية قوية يوم أمس بعد تأكيد كسر مستوى 1.2515، ليتم تفعيل سيناريو الاتجاه الهابط على المدى اللحظي، والذي يتجه نحو الهدف السلبي الأول المتوقع عند 1.2304.

لذلك، سنكون بانتظار مزيد من الانخفاض اليوم، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن اختراق 1.2515 سيوقف الضغط السلبي الحالي ويقود السعر للتعافي من جديد.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2305 والمقاومة 1.2500

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط