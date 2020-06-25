شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو تحت الضغط السلبي – تحليل - 25-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج اليورو مقابل الدولار كسراً لمستوى 1.1270 وأغلق الشمعة اليومية دونه، مما يوقف السيناريو الإيجابي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويعيد السعر إلى المسار التصحيحي الهابط من جديد، في طريقه لزيارة مستوى 1.1175 مبدئياً.

وبالتالي، سيكون الميل الهابط مرجحاً لهذا اليوم ما لم يتمكن السعر من اختراق 1.1270 والثبات فوقه، مع الانتباه إلى أن كسر المستوى المستهدف سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 1.1100 كمحطة تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1150 والمقاومة 1.1320

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط