شكرا لقرائتكم خبر عن تقلص الفائض في الميزان التجاري لنيوزيلندي يفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي قراءة مؤشر الميزان التجاري لشهر أيار/مايو والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 1,253 مليون دولار نيوزيلندي مقابل ما قيمته 1,339 مليون دولار نيوزيلندي والتي عدلت من فائض بما قيمته 1,267 مليون دولار نيوزيلندي في نيسان/أبريل الماضي، وتعد بذلك القراءة الحالية أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى ما قيمته 1,279 مليون دولار نيوزيلندي.

وجاء ذلك مع أظهرت قراءة مؤشر الصادرات ارتفاعاً إلى ما قيمته 5.39 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 5.29 مليار دولار نيوزيلندي في القراءة السابقة لشهر نيسان/أبريل، كما أوضحت قراءة الواردات ارتفاعاً إلى ما قيمته 4.14 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 3.95 مليار دولار نيوزيلندي في نيسان/أبريل.