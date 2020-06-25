«الدراسات المصرفية» يطلق منصة «إنسايت»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، منصة «إنسايت»، وهي أول منصة تعليمية إلكترونية متخصصة في التعليم المصرفي والمالي بالشرق الأوسط. وتعد المنصة الأفضل ضمن فئة البرامج التعليمية خارج الفصول الدراسية، وتهدف لتطوير كفاءة أفراد الكوادر الوطنية في الدولة، من خلال صقل مهاراتهم، وتطوير مستقبلهم المهني، عبر بيئة إلكترونية تفاعلية، تتيح لهم فرص وظيفية أفضل في القطاع المالي والمصرفي.

وتم تطوير المنصة بالكامل داخل المعهد اعتماداً على منظومة شاملة لبرامج التعلم التفاعلية، ويمكن للمتخصصين والمتدربين في القطاع المصرفي والمالي حالياً الوصول المجاني إلى نظام المنصة الأساسي، والذي يقدم ما يقارب 100 دورة تدريبية حتى الآن، كما يمكنهم الحصول على شهادات إتمام الدورات التعليمية إلكترونياً.

وقال جمال الجسمي مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، إن المعهد يطمح للتأسيس لمستوى تعليمي جديد، يواكب متطلبات المستقبل، من خلال إطلاق أول منصة إلكترونية للتعليم المصرفي، قادرة على الاستجابة والتعاطي مع تقنيات التكنولوجيا بشكل أسهل، لتطوير كوادرنا الوطنية، وذلك في ظل توجه العديد من المؤسسات المالية والمصرفية لتطبيق التدريب عن بعد.. لافتاً إلى أنه تم إطلاق منصة «إنسايت» لتكون بديلاً عملياً لطرق التعليم والتدريب التقليدية التي تعتمد على الحضور الفعلي.

وأضاف أنه في أوائل شهر مارس/آذار بدأ المعهد تقديم دورات عبر الإنترنت، ثم تحول إلى بناء منصة مستقلة تماماً، تعتبر الأفضل من نوعها في فئة المنصات التعليمية، والأولى في الشرق الأوسط، حيث توفر أكثر من 100 دورة تفاعلية للمصرفيين.. مؤكداً أنه سيتم التركيز على تقديم أفضل منهج تعليمي للعاملين ضمن القطاع المصرفي والمالي بالمنطقة في جميع الظروف.

(وام)