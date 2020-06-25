«ناسداك دبي» ترحب بإدراج صكوك «الشارقة الإسلامي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

رحبت ناسداك دبي بإدراج مصرف الشارقة الإسلامي صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار. حيث سيتم استخدام عائدات الصكوك لدعم أنشطة المصرف وخطط نموه الإستراتيجية لصالح عملائه في الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار والأفراد.

شهدت هذه الصكوك التي تبلغ مدتها خمس سنوات إقبالاً واسعاً من قبل المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث أبدى 150 مستثمراً اهتمامهم بالصكوك التي بلغ حد الاكتتاب عليها 7.2 ضعف المبلغ المطلوب. وبهذا الإدراج تبلغ قيمة إجمالي الصكوك المدرجة لمصرف الشارقة الإسلامي لدى ناسداك دبي ملياري دولار، حيث سبقتهُ ثلاثة إدراجات في 2016 و2018 و2019، كل منها بقيمة 500 مليون دولار.

وقال محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي: «يعكس التفاعل الإيجابي الذي حظيت به صكوكنا الأخيرة في السوق مدى الثقة القوية باستراتيجية المصرف التي تهدف إلى تطوير أنشطتنا في مختلف مجالات الأعمال لصالح مجموعة واسعة من الشركات والأفراد. يدعم إدراجنا في البورصة المالية العالمية في المنطقة مكانة المصرف على الصعيدين المحلي والدولي كما يعكس الدور الرائد الذي تلعبه المؤسسات المالية الإماراتية في المساهمة بتطوير أسواق الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية».

من جهته قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي والأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي ورئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي: إن هذا الإدراج الناجح من قبل مصرف الشارقة الإسلامي في بورصة ناسداك دبي يعكس عمق سوق الصكوك في دولة الامارات والحيوية التي يتمتع بها القطاع المالي الاسلامي في الدولة. كما يعزز هذا الإدراج مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي في ظل المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، وحاكم دبي. وبهذا الإدراج لصكوك مصرف الشارقة الإسلامي، تصل القيمة الإجمالية الحالية للصكوك المدرجة في دبي إلى 69.29 مليار دولار أمريكي، ما يبرز المكانة المرموقة لإمارة دبي كأحد أكبر مراكز إدراج للصكوك في العالم من حيث القيمة.

وقد قام مصرف الشارقة الإسلامي بإدراجه الأخير لصكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في ناسداك دبي بتاريخ 23 يونيو الجاري.