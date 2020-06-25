شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مستندات لتعاقدات توصيل الغاز الطبيعى للمخابز البلدية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عدد من الأوراق والمستندات المطلوبة للتعاقد لتوصيل الغاز الطبيعى للمخابز البلدية والتى كانت كالتالى .. 1-صورة من السجل التجارى. 2-صورة من البطاقة الضريبية. 3-صورة من رخصة مزاولة المهنة. Advertisements 4-صورة من إثبات الملكية / الإيجار للمخبز. 5-صورة إيصال الكهرباء. 6-صورة من بطاقة الرقم القومى. 7-أصل خطاب التموين موضحاً به عدد الأجوال المستخدمة من الدقيق وزنتها مع ذكر النسبة وموضح به سعر الرغيف وذلك لحساب قيمة تأمين الاستهلاك.

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