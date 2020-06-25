شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 25-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى5669 نقطة، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، ويلامس المؤشر حاليا خط الاتجاه الهابط متوسط الأجل، والذي يشكل مقاومة قوية قد تضغط على المؤشر لأسفل لمستوى الدعم 5300 نقطة، الا ان هذا السيناريو مرهون بعدم تجاوز المؤشر لمستوى 5800 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5,628 وبين مستوى المقاومة هو 5,722 نقطة