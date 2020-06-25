شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يستهل الجلسة مرتفعا ويغلق منخفضا -تحليل صباحي- 25-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل المؤشر تداولات امس الثلاثاء مرتفعا عند مستوى 9276 نقطة، الا انه اغلق منخفضا عند مستوى 9225 نقطة، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الأسبوعي، في منتصف المسافة ما بين مستوى9100 مستوى 9400 نقطة، ونتوقع ان يتحدد اتجاه المؤشر القادم باختراقه احد المستويين المذكورين.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 9,184 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 9,262 نقطة