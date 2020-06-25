شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 25-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل المؤشر خسار في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.71% بما يعادل -51.719 نقطة، ليعاود المؤشر محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل. لهذا نحن مازلنا نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 7,073.95، ليستهدف مستوى المقاومة 7,407.09 استعداداً لمهاجمته. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,073.95 ومستوى المقاومة 7,407.09. عدد أسهم الشركات الرابحة Advertisements 59 عدد أسهم الشركات الخاسرة 128 عدد أسهم الشركات الثابتة 8 عدد أسهم الشركات المتداولة 195

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