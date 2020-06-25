شكرا لقرائتكم خبر عن أبيار (ABYAAR) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 25-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 7٫90 فلس، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة إيجابية قد تمنح السهم مزيدا من الارتفاع للوصول لمستويات أعلى قد تصل الى 11 فلس، شرط نجاح السهم في تجاوز مستوى 8٫50 فلس. لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة خاصة جلسة اليوم.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 7 بينما مستوى المقاومة هو 9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد