شكرا لقرائتكم خبر عن بنك بوبيان (BOUBYAN) يرتفع مرة أخرى -تحليل صباحي- 25-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى ليغلق امس الأربعاء عند مستوى 536 فلس، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم منذ منتصف شهر مارس الماضي، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة شراء، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة التالي عند 600 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 500 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 525 بينما مستوى المقاومة هو 550 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد