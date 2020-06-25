شكرا لقرائتكم خبر عن رمال (REMAL) يشهد جلسة نشطة -تحليل صباحي- 25-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم جلسة نشطة خلال امس الاربعاء، ليغلق عند مستوى 17 فلس، وذلك بعدما سجل انخفاض بلغ 15٫50 فلس، بينما أعلى قيمة كانت 17٫60 فلس خلال الجلسة، مستقرا بذلك اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم 13 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 20 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 15.8 بينما مستوى المقاومة هو 17.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط