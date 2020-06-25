شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ميزان القابضة (MEZZAN) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 25-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم انخفاضا خلال رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 592 فلس، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يعد إشارة سلبية تمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم الهام عند 550 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 620 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 585 بينما مستوى المقاومة هو 595 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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