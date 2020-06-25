شكرا لقرائتكم خبر عن كميفك (KMEFIC) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 25-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الأربعاء منخفضا عند مستوى 89٫30 فلس، وهو أدني مستوى يحققه السهم خلال الجلسة، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 78 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 98 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 88.1 بينما مستوى المقاومة هو 90.8 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط