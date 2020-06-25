شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للتأمين (AKHI) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 25-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل كما اشرنا في تقاريرنا السابقة،حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 1٫93 ريال، مخترقا بذلك السهم القناة الصاعدة قصيرة الأجل، والذي ولد هدفا سعريا عند مستوى 1٫78 ريال، ويتجه السهم حاليا لمستويات اقل قد تصل الى 1٫85 ريال كمستوى أول ثم 1٫78 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.88 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.95 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط